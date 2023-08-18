Кишинев отреагировал на запрет молдавским чиновникам въезжать в РФ
Кишинев прокомментировал решение Москвы запретить въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии. Советник по коммуникациям главы МИД республики Игорь Захаров заявил, что оно вызывает сожаление, передает Telegram-канал ведомства.
«Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, это не первый случай, когда власти РФ прибегают к подобным мерам. Республика Молдова по-прежнему твердо привержена противодействию дестабилизирующим действиям», — сказал он.
Ранее Кишинев выслал из страны 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями из-за подозрений в шпионаже. К таким выводам власти Молдавии пришли из-за количества антенн и спутниковых тарелок на крыше посольства России в Кишиневе. Указывалось, что их больше, чем на посольстве РФ в Бельгии. Москва обещала ответить на это.