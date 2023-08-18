«Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, это не первый случай, когда власти РФ прибегают к подобным мерам. Республика Молдова по-прежнему твердо привержена противодействию дестабилизирующим действиям», — сказал он.

Ранее Кишинев выслал из страны 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями из-за подозрений в шпионаже. К таким выводам власти Молдавии пришли из-за количества антенн и спутниковых тарелок на крыше посольства России в Кишиневе. Указывалось, что их больше, чем на посольстве РФ в Бельгии. Москва обещала ответить на это.