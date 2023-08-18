Посольство Казахстана заявило о возможном визите Путина в Астану осенью

В Казахстане ожидают, что президент России Владимир Путин осенью совершит визит в эту страну для участия в российско-казахстанском форуме, сообщило посольство Казахстана в Москве.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Казахстана Даурен Абаев обсудили сотрудничество двух стран, а также региональные и международные проблемы, передает ТАСС.