Орешкин возглавил попечительский совет ИНТЦ "Валдай"

"Среди членов совета - абсолютно все организации, которые работают или планируют работать с нашим регионом. Состав попечительского совета отражает весь спектр задач, который может быть у нашей инновационной долины. С каждым членом попечительского совета есть конкретный проект. Это совместные научные исследования, создание дочерних подразделений в долине, новых производств. В состав попечительского совета вошли профессионалы высочайшего уровня, лидеры технологического суверенитета страны. Уверен, что работа совета будет максимально эффективной", - приводятся в сообщения слова главы региона Андрея Никитина.