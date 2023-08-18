Парламент ЛНР принял закон об избрании главы республики

В конце года парламенты ЛНР и ДНР приняли новые Конституции регионов, согласно которым главы регионов будут избираться депутатами сроком на пять лет. Так, в Донецкой Народной Республике документ был принят единогласно в двух чтениях — за его принятие проголосовали 76 присутствующих на заседании депутатов. В Луганской Народной Республике также все представители Народного совета поддержали новую конституцию — их было 43.