Парламент ЛНР принял закон об избрании главы республики

В ЛНР приняли закон о выборах главы республики
Парламент Луганской Народной Республики принял закон о избрании главы ЛНР, сообщил спикер Народного совета республики Денис Мирошниченко, передает ТАСС.
Согласно закону, глава ЛНР избирается депутатами Верховного совета из трех кандидатов, представленных президентом. Процедура предусматривает тайное голосование. За принятие закона высказались 44 присутствующих на заседании совета парламентария, закон был принят единогласно.
В конце года парламенты ЛНР и ДНР приняли новые Конституции регионов, согласно которым главы регионов будут избираться депутатами сроком на пять лет. Так, в Донецкой Народной Республике документ был принят единогласно в двух чтениях — за его принятие проголосовали 76 присутствующих на заседании депутатов. В Луганской Народной Республике также все представители Народного совета поддержали новую конституцию — их было 43.