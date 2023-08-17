Собянин удивил Путина на совещании Госсовета по вопросам транспорта

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поддержал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина по передаче регулирования электротранспорта региональным властям. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, столичный градоначальник, выступая на заседании, обратился к главе государства с просьбой дать поручение по передаче регионам полномочий по регулированию электротранспорта и электрозаправок.

«А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов?», - удивился президент просьбе мэра столицы.

Путин поинтересовался также тем, нужны ли те или иные решения на федеральном уровне для того, чтобы отрегулировать механизмы управления транспортом.

Собянин отметил, что у регионов действительно нет таких полномочий. Он добавил, что они необходимы для создания системы регулирования электротранспорта и электрозаправок.