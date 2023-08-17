Матвиенко поздравила индонезийцев с Днем независимости

За многолетнюю историю отношений Россия и Индонезия заложили прочную основу партнерства, которое основано на дружбе, доверии и взаимном уважении. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня независимости республики, сообщает «Вместе-РФ».

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В этот день — 17 августа 1945 года — была провозглашена государственная независимость Республики Индонезия.

«За многолетнюю историю отношений Россия и Индонезия заложили прочную основу партнерства, основанного на дружбе, доверии и взаимном уважении. Межпарламентское взаимодействие является неотъемлемой частью конструктивного диалога наших стран и играет большую роль в решении задач двустороннего сотрудничества», — отметила Матвиенко в поздравлении, направленном на имя главы верхней палаты парламента Индонезии Ла Ньялла Матталитти.

Она также подтвердила намерение Совета Федерации углублять связи с индонезийскими коллегами и выразила уверенность, что расширение взаимодействия России и Индонезии в различных областях пойдет на благо народам обоих государств.