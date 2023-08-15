Медведев: Украине нужно отказаться от Киева при уступках территорий

"А что? Идея любопытная". "Вопрос только в том, что все якобы их территории - в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", - добавил он.



"Ну а столицу им [украинским властям] придется перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом", - уточнил Медведев.