В Генштабе ВС РФ заявили, что обстановка в мире приобрела тенденцию к осложнениям

Военно-политическая обстановка из-за США и их союзников приобрела тенденцию к осложнению. Об этом заявил начальник Главного управления (ГУ, ранее - Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям", - заявил Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, это обусловлено ужесточением "гегемонической политики" США и их союзников, которая нацелена на сохранение доминирования любыми средствами, в том числе стремлением добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы.

"В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире", - подчеркнул Костюков.