В подмосковной Кубинке прошла XI Московская конференция по международной безопасности

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ подмосковной Кубинке прошла XI Московская конференция по международной безопасностиДенис Фьючин15 августа, 10:15Во вторник, 15 августа, в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" начала работу XI Московская конференция по международной безопасности.© скриншотПолитика, ВидеоГлавные новостиБольше новостейРамблер: главные новости