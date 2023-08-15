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В подмосковной Кубинке прошла XI Московская конференция по международной безопасности

Во вторник, 15 августа, в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" начала работу XI Московская конференция по международной безопасности.

В подмосковной Кубинке прошла XI Московская конференция по международной безопасности
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