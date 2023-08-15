LIVE: В подмосковной Кубинке проходит XI Московская конференция по международной безопасности
Во вторник, 15 августа, в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" начинает работу XI Московская конференция по международной безопасности.
Программа (Время московское):
10.00-11.50 - Открытие конференции: "Реалии глобальной безопасности в многополярном мире"
11.50-12.20 - Перерыв
12.20-14.00 - Пленарное заседание № 1: "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте"
14.00-15.20 - Обед
15.20-16.50 - Пленарное заседание № 2: "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
16.50-17.20 - Перерыв
17.20-19.00 - Пленарное заседание № 3: "Взаимодействие военных ведомств: условия и ожидания"
16.00-18.00 - Экспертный дискуссионный клуб Московской конференции по международной безопасности "Единый мир - общая безопасность" (КВЦ "Патриот")