Путин обратился к родственникам жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Его обращение опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Дагестане. По последним данным, при взрыве пострадали свыше 100 человек, еще 30 граждан спасти не удалось.