Путин обратился к родственникам жертв взрыва на АЗС в Махачкале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Его обращение опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Дагестане. По последним данным, при взрыве пострадали свыше 100 человек, еще 30 граждан спасти не удалось.
До этого глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что власти приняли решение ввести в Кумторкалинском районе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на автозаправке.
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