Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в поздравлении Путина.

Также российский президент отметил, что сейчас отношения между РФ и Пакистаном носят дружественный характер. По его словам, продолжаются двусторонний политический диалог и плодотворное сотрудничество в различных сферах между Москвой и Исламабадом