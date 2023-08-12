Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона

Новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона подтверждают ненадежность финансовой системы Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

По его словам, обрушить экономику РФ и подорвать технологический суверенитет американским властям не удалось. При этом атаки Запада в экономической сфере купируются, позволяя россиянам «с уверенностью смотреть в будущее». При этом страны за пределами «золотого миллиарда» убеждаются в ненадежности и токсичности «американоцентричной финансовой системы».

Так дипломат отреагировал на новые санкции США в отношении России, под которые попали бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также на усиление торговых барьеров против российской металлургической промышленности. Посол считает, что новые ограничения являются попыткой Вашингтона сгладить нарастающую в США критику о провальности санкционной политики Белого дома.

Антонов указал, что даже специалистам Всемирного банка и Международного валютного фонда понятно, что обрушить экономику РФ и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.