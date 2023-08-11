Медведев: «Капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру»

Украине на самом деле по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру, но ни Вашингтон, ни Киев этого не хотят. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.