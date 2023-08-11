Косачев высказался о поддержке Западом возможной интервенции в Нигер

Однозначная поддержка Западом договоренности государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере свидетельствует о том, что организация может провести интервенцию в пользу колонизаторов, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, применение силы может резко дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Однозначная поддержка со стороны Запада действиям ECOWAS в отношении мятежников в Нигере говорит о том, что экономический союз фактически может провести интервенцию в пользу колонизаторов. И применение силы не только не успокоит ситуацию в Нигере и регионе, а наоборот, приведет к ее резкой дестабилизации", - сказал сенатор ТАСС.

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Он провел параллели с событиями на Украине в 2014 году.

"Лицемерие западных стран вокруг осуждения госпереворота в Нигере, требования восстановления "конституционного порядка", признания сверженного президента Мохамеда Базума "единственным легитимным" главой государства - все это не может не напоминать события 2014 года на Украине. Если бы тогда прозвучали именно те же заявления в адрес украинских путчистов, были бы спасены буквально сотни тысяч жизней. Но сегодня нам наглядно показывают один из фундаментальных принципов "порядка, основанного на правилах": прозападные перевороты легитимны и заслуживают признания и "печенек", остальные - нет", - подчеркнул Косачев.

В целом он охарактеризовал объявление западноафриканского блока о готовности "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере как "весьма тревожный сигнал".

"С одной стороны, понятна общая усталость местных лидеров от переворотов. В июле президент Нигерии Бола Тинубу, нынешний глава ECOWAS, заявил, что не потерпит новых военных переворотов в регионе, где менее чем за три года их произошло уже пять. С другой стороны, вряд ли внешняя интервенция решит проблемы как Нигера, так и всего региона. Скорее наоборот", - отметил вице-спикер Совфеда.

Парламентарий отметил позицию эксперта по странам Африки, издателя журнала Foreign Affairs Эбенезера Обадаре о том, что военная интервенция станет самоубийственной для лидирующей страны региона - Нигерии, как и для и всего блока ECOWAS.

"По его мнению, вторжение только ухудшит положение в экономике страны и отвлечет ресурсы на войну", - указал Косачев.



"Наконец, третий и, пожалуй, наиболее важный аспект - позиция внерегиональных сил. Конкретно - Франции и США. Для французов свержение профранцузского нигерийского лидера становится мощным ударом по их влиянию в регионе, а появление российских флагов у мятежников (хотя все признают, что признаков российского вмешательства в Нигере нет) добавило остроты в ситуацию с учетом нынешней борьбы за Африку, развернутой Западом на фоне конфликта с Россией", - считает заместитель председателя Совфеда.

О ситуации в Нигерии

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело агентство AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д’Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в этот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.