ВЦИОМ: в новых регионах ожидается высокая явка на выборах
Высокая явка избирателей ожидается в новых регионах России в Единый день голосования. Это следует из опроса ВЦИОМ, представленного в ходе круглого стола ЭИСИ.
«Показатели достаточно высокие, но мы ожидаем их роста. Время есть: время определиться к походу на выборы», – отмечает руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
На текущий момент самый высокий уровень ожидаемой явки – в Запорожской области.
«69 процентов опрошенных готовы принять участие в электоральном процессе. Этот показатель очень высокий по региону, он выше, чем в многих традиционных российских регионах», – рассказывает общественник.
Это декларируемая явка, а не факт, подчеркивает социолог, и на выборах ситуация может быть иной.
Большая часть избирателей в ДНР намерены голосовать за партию «Единая Россия». Так, на выборах в региональный парламент ДНР намерены проголосовать 83 процента избирателей. На втором месте – ЛДПР, за нее свой голос могут отдать 8 процентов опрошенных.
«Эти выборы пройдут по модели доминантного выбора», – указывает Мамонов.
Похожие показатели и в других новых регионах РФ. Так, в ЛНР намерены проголосовать 80 процентов избирателей, в Запорожской области – 89 процентов населения.
«Это партия президента РФ Владимира Путина, показатели президента в этих регионах крайне высоки. Сказывается и политика, которую партия проводит в этих регионах», – объясняет результаты опроса представитель ВЦИОМ.