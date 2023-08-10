В ЦИК рассказали об ограничениях для иноагентов на выборах в России

Лица, признанные Минюстом иноагентами, могут участвовать в выборах, если они везде будут заявлять о своем статусе. При этом им запрещено входить в состав избиркомов и быть наблюдателями, рассказал на пресс-конференции в ТАСС член ЦИК РФ Игорь Борисов.

Он напомнил, что в последнем опубликованном Минюстом списке иноагентов находится 470 лиц.

«Мы вынуждены констатировать, что в расставленные Западом сети еще попадают наши сограждане и организации», — заметил член Центризбиркома.

Борисов также обратил внимание на ситуации, в которых иноагенты пытались войти в состав избирательных комиссий — все такие случаи пресекались.

«Также иноагенты подают заявление на участие в выборах — в этом закон РФ их не ограничивает. Это, в частности, происходит на выборах депутатов думы Великого Новгорода, а также депутатов одного из городских поселений в Белгородской области», — сообщил он.

Эксперт напомнил, что иноагенты в России не могут быть членами избиркомов, в том числе представлять кандидата или избирательное объединение, вносить пожертвования в фонд кандидата на выборах, быть организаторами публичных мероприятий (даже за рамками избирательной кампании).