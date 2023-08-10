Новый посол России в Азербайджане вручил Алиеву верительные грамоты

18 июля Евдокимова принял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов . В ходе встречи с ним новый глава российской дипмиссии отметил, что за время работы в Баку приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружественных отношений между двумя странами.

О назначении Евдокимова послом РФ в Азербайджане стало известно 14 июня. На этой должности он сменил Михаила Бочарникова, который работал в Баку с 2018 года. Евдокимов родился в 1959 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2011 года занимал должность директора первого департамента стран СНГ МИД РФ, отвечающего за вопросы многостороннего сотрудничества на пространстве объединения.