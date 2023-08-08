Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком

Банк России был вынужден отреагировать на тенденцию с разогревом инфляции в стране повышением ключевой ставки, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 8 августа, глава государства провел совещание по развитию строительной отрасли.

В ходе совещания глава совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров заявил, что излишне высокая ключевая ставка усложняет реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Владимир Путин пояснил, что ставка «подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции».

Президент напомнил, что Центробанк является ключевой организацией, отвечающей за сохранение макроэкономической стабильности. На фоне этого, уточнил глава государства, ЦБ был вынужден отреагировать в рамках своих компетенций.