Сенатор Нарусова опровергла информацию о своей отставке осенью

«Я не советую журналистам ориентироваться на интернет или на слухи. Мне ничего об этом не известно. Наверное, эти слухи распространяют мои политические противники, которые недовольны моей деятельностью. Это не те новости, на которые нужно обращать внимание», — сказала Нарусова.