«На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», — написал политик.

По его мнению, судьба Марионеток Брюсселя и Вашингтона всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Саакашвили запомнят только жующим галстук, считает Володин. Спикер Думы назвал его изгоем, который заключен в тюрьме.

8 августа исполняется 15 лет назад с начала операции по принуждению Грузии к миру. В ночь с 7 на 8 августа Вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвали, где, в частности, находились российские миротворцы, а затем попытались взять город штурмом. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения.