Путину пообещали выпускать по 20 новых Superjet в год

В рамках серийного производства полностью импортозамещенных российских самолетов Superjet SSJ New с 2024 года планируется выпускать по 20 лайнеров ежегодно, пообещал Владимиру Путину гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Глава госкорпорации представил президенту России ежегодный отчет о ее работе, сообщается на сайте Кремля.

Чемезов напомнил, что этот самолет оборудован отечественными двигателями ПД-8.

«Полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», — сказал руководитель «Ростеха».

По его словам, в 2024 году также будут произведены первые шесть серийных среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов МС-21, а к 2025 году будут изготавливаться по десять Ту-214 в год.

Глава госкорпорации обратил внимание на важность этой работы, поскольку как раз с 2025 года в России «начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов». Они с главой государства согласились, что российские авиапроизводители получают сейчас шанс занять освободившуюся на отечественном рынке нишу.

«Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого», — сказал Путин.