В России оценили идею посредничества Эрдогана в переговорах по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал информацию источника в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил, что турецкий лидер намерен стать посредником в мирных переговорах по Украине. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что приветствует любые переговорные инициативы.
«Это не первое подобное предложение Эрдогана. Уже были переговоры в Турции, которые не завершились ничем, вернее, завершились тем, что Украина не выполнила свои обязательства», — сказал Чепа.
Вместе с тем он заметил, что в России поддерживают движение в направлении переговоров по Украине, которые будут учитывать интересы обеих сторон
«Тем не менее, любые переговорные инициативы, но не формальные, а действительно те, которые будут учитывать интересы России, приветствуются», — добавил он.
Ранее источник в администрации главы Турции сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Отмечается, что политик планирует предложить Путину свое посредничество в урегулировании украинского конфликта.