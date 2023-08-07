В России создали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. Об этом пишут «Известия».

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В документе отмечается, что игрушка — это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Кроме того, в нем насчитывается 48 типов такой продукции с определениями.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отметила, что это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути.