Президент России Владимир Путин будет переизбран в 2024 году с более чем 90 процентами голосов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , его комментарий приводит New York Times.

«Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — сказал Песков.

В марте 2018 года глава государства набрал 76,69 процента голосов (свыше 55 миллионов) на президентских выборах, что является рекордом в истории постсоветской России.

В июне 2023 года Песков заявил, что презент России своевременно объявит, примет ли он участие в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Путин в свою очередь отмечал, что выборы президента России в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом.