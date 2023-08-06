В Госдуме оценили инициативу властей КНР лимитировать интернет для детей

От 40 минут до двух часов в день - такой лимит для детей на пользование интернетом хотят ввести в Китае. Депутаты Госдумы рассказали "РГ", как относятся к этой идее и возможны ли такие меры в России.

© Российская Газета

Власти КНР, как сообщалось, разработали соответствующий законопроект, который призван побороть зависимость несовершеннолетних от гаджетов.

Видео дня

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов назвал инициативу хорошей. По его словам, депутаты тоже проводят большую работу над аналогичным законопроектом, обсуждают его на различных уровнях уже второй год, и в ходе осенней сессию его могут внести.

"Тему эту с 2021 года поднимали мои коллеги Александр Хинштейн, Нина Останина и Яна Лантратова", - уточнил депутат.

"В идеале, конечно же, взять под полный контроль пребывание детей в интернете, - заявил он. - Регистрация только по паспортным данным. Это с 14 лет. А до 14 лет, чтобы малыши заходили с аккаунтов, которые создают родители. Они и должны ограничить пребывание детей в интернете".

Гасанов добавил, что в прошлом году специалисты Государственного университета управления по заказу Госдумы провели масштабное исследование о поведении подростков в интернете. Согласно его результатам, законы о доступе детей в интернет требуют ужесточения. Опрос проводили среди детей в возрасте от 6 до 18 лет.

"Так вот, 72% респондентов сталкивались с неприятным контентом в сети. 47% получали предложения опробовать алкоголь или наркотики, либо заработать, распространяя информацию о них. Еще 7% получали приглашения на вступление в группы с весьма сомнительным содержанием. 28% подвергались преследованиям и угрозам - то есть кибербуллингу", - объяснил Гасанов актуальность мер регулирования.

Еще один народный избранник Владимир Сипягин заявил, что ответственность за бесконтрольное пребывание ребенка в Сети лежит на обществе и в первую очередь на родителях.

"Я за свободу, но в данном случае, если мы хотим большое будущее для своих детей, - заявил он. - Мы должны ограничить время пребывания детей в интернете. Постоянное времяпровождение в Сети губит психику детей".

Он добавил, что есть много способов ограничить пребывание ребенка в Сети. "У нас сейчас телефоны в руках пятилетних детей, - напомнил Сипягин. - Они уже знают все кнопки и залипают перед телефоном на различных сомнительных ресурсах, и потом все это отражается на психике этих детей".

Просиживание сутками в играх приводит к расстройству психики, считает Сипягин.

"Вспомните школьников и учеников колледжей, которые устраивали бойню. Они ведь тоже бесконтрольно играли в стрелялки - и во что это вылилось? Если мы хотим благополучного будущего своим детям, мы должны их ограничить от негатива, который испортит им жизнь", - резюмировал депутат.