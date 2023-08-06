Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

"Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России ! - сказал глава государства в своем видеопоздравлении. - Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разный профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры".

По его словам, каждый из представителей железнодорожной отрасли работает на своем ответственном участке, гордится профессией и продолжает ее традиции. Президент напомнил, что эти традиции начали закладывать в первой половине XIX века создатели Царскосельской железной дороги. Отрасль, как отметил президент, развивалась по мере того, как новый вид транспорта становился все более необходимым для страны.

О Дне железнодорожника в России

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году. Первоначально его отмечали 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Сейчас его отмечают в некоторых странах бывшего СССР.