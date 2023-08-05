В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины

Предотвратить атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно при помощи полной блокировки портов черноморского побережья Украины, считает зампред комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«Это террористическая угроза. С террористической угрозой надо соответствующим образом бороться», — подчеркнул Чепа.

По его мнению, также необходимо усилить контроль за иностранными кораблями, с бортов которых могут производиться удары надводными или подводными беспилотниками. При этом следует предупредить все страны, что атаки с обстреливающих кораблей будут признаны террористическими.