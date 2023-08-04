Путин провел совещание с Советом безопасности

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев", - сказал глава государства и предоставил первое слово руководителю ФСБ.