В МИД РФ выступили за тщательную проработку текста договора Баку и Еревана

Попытки быстро заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном в ущерб качеству и без должной подготовки лишь заложат предпосылки для новых конфликтов. Об этом 4 августа заявил в интервью директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

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Дипломат обратил внимание, что на Западе говорят о возможности скорого подписания сторонами мирного договора. При этом он подчеркнул, что Москва исходит из того, что сроки должны определять сами участники переговоров.

«Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», — цитирует ТАСС Гончара.

Представитель внешнеполитического ведомства в этой связи призвал не форсировать переговоры, а содействовать выходу Еревана и Баку на долговременные договоренности, которые могли бы опираться на реалии на земле и трехсторонние договоренности.