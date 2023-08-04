МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге

Западные страны оказывают явное давление на Грузию из-за ее диалога с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Дениса Гончара.

По его словам, давление на Тбилиси оказывается даже, несмотря на то, что ни авиаперелеты, ни все другие части торгово-экономических отношений между РФ и Грузией никаких действующих санкций не нарушают. Так российский дипломат отреагировал на реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге. По его словам, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются «как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами».

Гончар напомнил, что российское руководство принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны исходя из необходимости облегчения контактов между народами двух стран, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Дипломат указал, что Москва будет руководствоваться этими соображениями и впредь.