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МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге

Западные страны оказывают явное давление на Грузию из-за ее диалога с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Дениса Гончара.

МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге
© ТАСС

По его словам, давление на Тбилиси оказывается даже, несмотря на то, что ни авиаперелеты, ни все другие части торгово-экономических отношений между РФ и Грузией никаких действующих санкций не нарушают. Так российский дипломат отреагировал на реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге. По его словам, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются «как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами».

Гончар напомнил, что российское руководство принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны исходя из необходимости облегчения контактов между народами двух стран, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Дипломат указал, что Москва будет руководствоваться этими соображениями и впредь.

Указ об отмене визового режима для граждан Грузии был подписан президентом РФ 10 мая и вступил в силу 15 мая. Другим документом отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и продажу туров в эту страну. Мера действовала с 2019 года. В настоящее время между странами летают российская авиакомпания «Азимут» и грузинский национальный перевозчик Georgian Airways.

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