Внебрачный ребенок Жириновского потребовал признать его сыном

Внебрачный ребенок Жириновского требует официально признать его сыном политика из-за наследства
Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Никулинский районного суда столицы Анастасия Семенова.
«Истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», – сказала она.
По ее словам, иск зарегистрирован в суде 2 августа и в ближайшее время будет передан судье. Дата судебного заседания не назначена.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
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