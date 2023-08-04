Внебрачный ребенок Жириновского потребовал признать его сыном

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Никулинский районного суда столицы Анастасия Семенова .

«Истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», – сказала она.

По ее словам, иск зарегистрирован в суде 2 августа и в ближайшее время будет передан судье. Дата судебного заседания не назначена.