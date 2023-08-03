Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе по Украине

Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече 28 июля в Санкт-Петербурге отметили прогресс в реализации нескольких гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.
"Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будет продолжать приносить дальнейшие результаты", - говорится в документе.
Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта зерна и удобрений РФ для возобновления зерновой сделки, говорится в заявлении.