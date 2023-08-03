Путин и лидеры стран Африки договорились о продолжении диалога по мирной инициативе по Украине

"Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будет продолжать приносить дальнейшие результаты", - говорится в документе.