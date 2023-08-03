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В МИД России назвали решения МУС «дешевеньким сценарием на британские деньги»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения Международного уголовного суда (МУС) «дешевеньким сценарием на британские деньги», который, по ее словам, был «целиком и полностью разыгран». Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с выдачей МУС ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

МИД РФ назвал решения МУС «дешевеньким сценарием на британские деньги»
© Пресс-служба МИД РФ

Как указала дипломат, данная инстанция приняла соответствующие решения после ряда событий, среди которых организация Британией донорской конференции для МУС.

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«Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату — 20 марта, прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты. Судьи легко покупаются. 17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до ее проведения, МУС выписывает ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», — написала Захарова.

Она обратила внимание, что до этого МУС сменил представителя в палате предварительного производства на более прозападного представителя.

По словам дипломата, также «нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями» Международного уголовного суда со стороны Соединенного Королевства.

«Поэтому в тот же день, 21 февраля, родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвиненного в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. Он провел там меньше половины срока», — заявила она.

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. СК России считает, что их действия имеют незаконный характер, так как отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена. В мае обвинения были предъявлены Хану и Сальваторе Айтале, и они были объявлены в розыск.

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