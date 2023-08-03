Путин рассказал о том, что до ночи общался с Собяниным

"Обязательно передам этом Сергею Семеновичу [Собянину], он вчера ушел от меня в полвторого ночи, поэтому еще с ним с утра не разговаривали, чтобы не действовать по известной притче: "Чтобы день начинался и кончался [одинаково]", - сказал Путин, отвечая на слова благодарности гендиректора ООО "Катюша Принт" Максима Виноградова руководству Москвы за поддержку предпринимательства.