Песков заявил о выходе России из кризиса
Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции на форуме «Территория смыслов», тезисы из которой опубликованы в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».
Официальный представитель Кремля напомнил, что по всем прогнозам Россия после введения санкций должна была «провалиться в пропасть и экономическую, и социальную», но «не провалилась».
«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», - заявил он.
По словам Пескова, в будущем еще предстоит изучить, как удалось этого добиться и «откуда взялись такие силы у нашей страны».
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Они ввели ограничения в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию.
При этом Международный валютный фонд пересмотрел в лучшую сторону прогноз роста российского ВВП в текущем году — до 0,7%. А Всемирный банк, изначально ожидавший, что ВВП РФ в 2023 году сократится на 3,3%, уже считает, что падение составит лишь 0,2%.