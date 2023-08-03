Песков заявил о выходе России из кризиса

Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции на форуме «Территория смыслов», тезисы из которой опубликованы в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Официальный представитель Кремля напомнил, что по всем прогнозам Россия после введения санкций должна была «провалиться в пропасть и экономическую, и социальную», но «не провалилась».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», - заявил он.

По словам Пескова, в будущем еще предстоит изучить, как удалось этого добиться и «откуда взялись такие силы у нашей страны».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Они ввели ограничения в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию.