Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определятся с местом и датой их встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках пресс-подхода на форуме "Территория смыслов".

"[Лидеры] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [их встреча] произойдет, во-вторых, по срокам", - отметил Песков.

Он добавил, что все условности будут решены "по дипломатическим каналам" связи.

Также Песков подчеркнул, что встреча вовсе не обязательно состоится в Анкаре, однако соответствующее приглашение президент Эрдоган уже сделал. По данным канцелярии турецкого лидера, Путин это приглашение уже принял.