Мишустин: нет ничего лучше, чем работать на свою Родину

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с победителями международных олимпиад по естественным наукам. Глава кабмина ответил на вопросы школьников, рассказал о работе в правительстве, любимом виде спорта, значении биологии в жизни общества, пишет ТАСС.

«Нет ничего, наверное, лучше, чем работа на свою страну, на свою Родину», - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, обращаясь к школьникам, что России нужны умные, талантливые ребята, патриоты своей страны.

Иван Демидов, золотой призер олимпиады по биологии, задал Мишустину вопрос о том, в каких российских ведомствах может пригодиться знание этого предмета.

По мнению премьера, фундаментальные знания необходимы в любой сфере человеческой деятельности, в том числе, при работе в правительстве.

Глава правительства заметил, что нередко встречал на высоких должностях людей, которые блестяще закончили школу, являлись победителями олимпиад.