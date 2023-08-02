Мишустин: нет ничего лучше, чем работать на свою Родину
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с победителями международных олимпиад по естественным наукам. Глава кабмина ответил на вопросы школьников, рассказал о работе в правительстве, любимом виде спорта, значении биологии в жизни общества, пишет ТАСС.
«Нет ничего, наверное, лучше, чем работа на свою страну, на свою Родину», - подчеркнул Мишустин.
Премьер отметил, обращаясь к школьникам, что России нужны умные, талантливые ребята, патриоты своей страны.
Иван Демидов, золотой призер олимпиады по биологии, задал Мишустину вопрос о том, в каких российских ведомствах может пригодиться знание этого предмета.
По мнению премьера, фундаментальные знания необходимы в любой сфере человеческой деятельности, в том числе, при работе в правительстве.
Глава правительства заметил, что нередко встречал на высоких должностях людей, которые блестяще закончили школу, являлись победителями олимпиад.
На вопрос о том, какой вид спорта нравится больше всего, футбол или хоккей, глава кабмина ответил, что уважает футбол, смотрит матчи с участием ЦСКА, «Зенита», «Динамо», но все же больше любит хоккей.