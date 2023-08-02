Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО «как к своим»
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле призвал чиновников относиться к семьям погибших военнослужащих в СВО «как к своим». Его слова приводит ТАСС.
На церемонии Путин обратился к своим коллегам «по всей стране», отметив, что хочет, чтобы его услышали «на разных уровнях власти».
«Это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», — сказал он.
После этого президент России начал церемонию вручения наград. В первую очередь Путин вручил золотые звезды Героев РФ вдове командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева Альбине и вдове командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова Ангелине. Также он пожал женщинам руки и коротко переговорил с каждой из них.