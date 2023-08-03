В Совфеде оценили высказывания кандидата в президенты США

Член Совфеда России Алексей Пушков оценил высказывания кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о политике. Свой комментарий он оставил в Telegram.

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По мнению Пушкова, Кеннеди-младший говорит о политике то, что считает нужным и правильным.

«Он отдает себе отчет в том, что демократы не выдвинут его кандидатом в президенты, поскольку он звучит как анти-Байден», — предположил он.

Поэтому, считает сенатор, американский политик решил использовать президентскую кампанию, чтобы «донести правду хотя бы до части американских избирателей и через это повлиять на выборы».