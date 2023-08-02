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Путин обратился к десантникам

Президент Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, в истории Вооруженных сил России отметились многие поколения военнослужащих из «легендарной крылатой пехоты», которые всегда достойно выполняли свой долг и были верны присяге. Он подчеркнул, что сегодня эти традиции продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции (СВО).

«Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат стоять на страже национальные интересов России.

Путин заявил Лукашенко о провале контрнаступления ВСУ

Ранее Путин, оценивая ход СВО, заявил, что российские войска «ведут себя героически». Он отметил, что на некоторых участках они переходят в наступление неожиданно для Вооруженных сил Украины, занимая наиболее выгодные позиции.

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