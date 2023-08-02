Путин обратился к десантникам

По словам президента, в истории Вооруженных сил России отметились многие поколения военнослужащих из «легендарной крылатой пехоты», которые всегда достойно выполняли свой долг и были верны присяге. Он подчеркнул, что сегодня эти традиции продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции (СВО).