Путин и Эрдоган проведут первый с конца июня телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в среду, как ожидается, проведет телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это будет их первое общение с момента прекращения зерновой сделки и других событий, в том числе выдачи Анкарой Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

О планах проведения 2 августа телефонного разговора российский лидер сообщил 29 июля, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Россия - Африка. По словам Путина, они собирались побеседовать с Эрдоганом еще ранее, однако не смогли подобрать удобное время, а в итоге договорились на нынешнюю среду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник вновь подтвердил, что телефонный разговор российского лидера с президентом Турции планируется на 2 августа.

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В предыдущий раз лидеры России и Турции общались по телефону 24 июня. Тогда Путин проинформировал своего коллегу об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Всего в 2023 году лидеры России и Турции беседовали по телефону девять раз, а в апреле они в режиме видеоконференции вместе приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".Последняя очная встреча у Путина и Эрдогана состоялась в Астане в октябре 2022 года.

Темы переговоров

Тему предстоящей беседы Кремль не анонсировал, однако 21 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщал, что во время будущих контактов президентов РФ и Турции будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

В Анкаре при этом утверждают, что главной темой переговоров станет возможность возобновления работы зерновой сделки. Турецкие официальные лица видят в этом необходимость. Эрдоган выражал мнение, что черноморская зерновая инициатива позволяет предотвратить "продовольственный кризис, последствия которого будут гораздо более тяжелыми после глобальной пандемии и экономического кризиса".

Вместе с тем турецкие официальные лица ранее неоднократно указывали на правомерность требований России о необходимости отменить санкции, которые препятствовали выполнению российской части зерновой сделки - поставкам зернам и удобрений.

Еще одной важной темой переговоров, как ожидается, будет создание газового хаба на территории Турции. Путин сообщил 29 июля, что тема формирования на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. По его словам, проект предполагает создание площадки электронных торгов для поставок газа в Европу, учитывая растущую роль Турции как страны - транзитера газа на континент. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подчеркивал, что создание газового хаба позволит обеспечить безопасность поставок энергоносителей в страны Европы и будет способствовать урегулированию региональных конфликтов.