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Сенатор заявил, что говорить о поражении Москвы в этом конфликте могут только «неумные западные и американские лидеры». Ко всему прочему, по его мнению, именно они находятся сейчас у власти и думают о гибели президента Украины Владимира Зеленского. При этом есть те, кто осознает происходящее.

«Я думаю, что с начала СВО Запад готовится к поражению, по крайней мере те политики, которые здраво оценивают ситуацию на Украине», — цитирует Цекова NEWS.ru.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что фантазии Запада по смене украинской власти не соответствуют Конституции Украины. Исходя из нее, в случае гибели или недееспособности президента страны власть перейдет к председателю Верховного Совета, то есть высшим лицом до выборов нового лидера будет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил в интервью американскому обозревателю, что террористические атаки киевского режима на территории России могут привести к преждевременному устранению Зеленского. В свою очередь украинский депутат от оппозиции Николай Княжицкий в интервью американскому изданию Politico сказал, что в случае невозможности исполнения Зеленским обязанностей или его смерти управление государством возьмет на себя Стефанчук.