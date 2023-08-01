Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступок экипажа танка с позывным «Алеша», который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — заявил он в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле видео.

Журналисты также спросили, поняли ли после этих кадров «бывшие партнеры и нынешние враги» России, с кем они связались. Песков сказал, что не считает это возможным, только лишь со временем. При этом представитель Кремля уверен, что героев ролика наградят.