Журова заявила о давлении на Грузию со стороны из-за российских туристов

На прошлой неделе граждане Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически встретив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Кадры транслировала телекомпания страны «Матавари архи». 31 июля судно покинуло порт, это произошло раньше запланированного, передает местное агентство «Батумелеби».

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«Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами», — дополнили там.

Грузинские оппозиционеры утверждают, что судно может подпадать под международные санкции, но власти заявляли, что судно находится под флагом Палау и на него не накладываются никакие меры. Кроме того, по мнению граждан страны, большинство находящихся на борту пассажиров нарушили грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию, которые в Тбилиси считаются оккупированными.

По словам Журовой, мнения среди людей разделены — кто-то считает важным возобновление рейсов из Грузии в РФ, а кто-то настроен против этого.

«Давайте говорить честно, сейчас и товарооборот между нашими странами увеличился, и туризм, и совместные компании начали образовываться — есть моменты, про которые Грузия говорит, что это хорошо, что это дополнительный вклад в ВВП страны. С другой стороны, на них поддавливают. Наверное, в ситуации с кораблем на них поддавили», — сказала депутат.

Она уточнила, что дружба между государствами вновь возвращается, когда экономические интересы берут верх.