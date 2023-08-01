Журова заявила о давлении на Грузию со стороны из-за российских туристов
Отношения России и Грузии начали укрепляться в различных сферах, при этом остаются моменты, когда заметно давление на Батуми со стороны. Так первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова прокомментировала радио Sputnik акции протеста против прибытия российских туристов в город.
На прошлой неделе граждане Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически встретив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Кадры транслировала телекомпания страны «Матавари архи». 31 июля судно покинуло порт, это произошло раньше запланированного, передает местное агентство «Батумелеби».
«Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами», — дополнили там.
Грузинские оппозиционеры утверждают, что судно может подпадать под международные санкции, но власти заявляли, что судно находится под флагом Палау и на него не накладываются никакие меры. Кроме того, по мнению граждан страны, большинство находящихся на борту пассажиров нарушили грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию, которые в Тбилиси считаются оккупированными.
По словам Журовой, мнения среди людей разделены — кто-то считает важным возобновление рейсов из Грузии в РФ, а кто-то настроен против этого.
«Давайте говорить честно, сейчас и товарооборот между нашими странами увеличился, и туризм, и совместные компании начали образовываться — есть моменты, про которые Грузия говорит, что это хорошо, что это дополнительный вклад в ВВП страны. С другой стороны, на них поддавливают. Наверное, в ситуации с кораблем на них поддавили», — сказала депутат.
Она уточнила, что дружба между государствами вновь возвращается, когда экономические интересы берут верх.
Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев также предположил, что на взаимоотношения России и Грузии влияют со стороны. По его словам, именно до вмешательство из вне государства были в лучших отношениях.