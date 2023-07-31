Британия ввела санкции против шести россиян из-за дела Кара-Мурзы*

Великобритания ввела санкции против шести граждан России из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Санкции ввели против прокуроров Бориса Лактионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а в случае обнаружения в стране принадлежащим им активов, они будут заморожены, говорится на сайте правительства.

Публициста задержали еще 11 апреля 2022 года. Через одиннадцать дней его арестовали, и с тех пор Кара-Мурза* находился под стражей. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.

17 апреля Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

31 июля апелляционный суд оставил в силе вынесенный приговор. Ходатайства стороны защиты были отклонены.