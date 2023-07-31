Путин наградил послов России в Венгрии и Австрии орденом почета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом почета послов России в Австрии и Венгрии Дмитрия Любинского и Евгения Станиславова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом почета Любинского Дмитрия Евгеньевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике, Станиславова Евгения Арнольдовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Венгрии и представителя Российской Федерации в Дунайской Комиссии по совместительству", - говорится в документе.
Кроме того, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены советник посольства России в Ираке Илья Лобов и главный советник консульского департамента МИД РФ Игорь Попов.