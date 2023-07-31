Путин наградил послов России в Венгрии и Австрии орденом почета

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом почета Любинского Дмитрия Евгеньевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике, Станиславова Евгения Арнольдовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Венгрии и представителя Российской Федерации в Дунайской Комиссии по совместительству", - говорится в документе.