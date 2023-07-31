Патрушев обвинил Запад во втягивании Финляндии в антироссийскую кампанию

Запад, в том числе с помощью надуманного карельского вопроса, долгое время пытался втянуть Финляндию в кампанию против России. С такими обвинениями выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

© MFA Russia / Globallookpress.com

«Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создает новые угрозы национальной безопасности», — высказался он на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Патрушев также заявил, что в Финляндии активизировались ультраправые организации, требующие возвращения утраченных по итогам Второй мировой войны территорий.

Он выразил мнение, что после победы России в спецоперации «все вернется на круги своя».

Ранее финский дипломат и министр страны Яакко Илониеми заявил, что в России должны произойти политические изменения для восстановления отношений между Москвой и Хельсинки. По его словам, нынешние российско-финские отношения пребывают «в худшем состоянии за последние десятилетия».