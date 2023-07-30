Путин рассказал анекдот о разделе Польши

Президент России Владимир Путин рассказал исторический анекдот о Львове и Варшаве, комментируя стремление Польши захватить земли Западной Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что у Польши есть стремление ввести на территорию Украины свои части под видом внутренних войск или национальной гвардии. Это станет «началом конца украинского присутствия на этих территориях».

По словам президента, Львов не входил в состав Польши. Путин припомнил исторический анекдот: когда на Ялтинской конференции обсуждали послевоенное устройство Европы, Сталин сказал, что Львов должен входить в состав СССР.

Черчилль возразил, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи.

На что Сталин ответил: Зато Варшава входила».