Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

Президента России Владимира Путина поставили в известность об атаке беспилотников в «Москве-Сити», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты агентства спросили Пескова о том, получил ли президент доклад об инциденте с беспилотниками в Москве.

«Конечно», - заметил Песков.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 30 июля, ВСУ предприняли атаку на Москву с помощью трех беспилотников.

Российские комплексы ПВО сбили один аппарат в Одинцовском районе Подмосковья. Два дрона были подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и разбились на территории комплекса «Москва-Сити».