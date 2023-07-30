Путину доложили об атаке беспилотников на Москву
Президента России Владимира Путина поставили в известность об атаке беспилотников в «Москве-Сити», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты агентства спросили Пескова о том, получил ли президент доклад об инциденте с беспилотниками в Москве.
«Конечно», - заметил Песков.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 30 июля, ВСУ предприняли атаку на Москву с помощью трех беспилотников.
Российские комплексы ПВО сбили один аппарат в Одинцовском районе Подмосковья. Два дрона были подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и разбились на территории комплекса «Москва-Сити».
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что жертв и пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения на фасадах двух офисных зданий комплекса.